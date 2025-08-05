مشاركة نسائية وشبابية واسعة في انتخابات الشيوخ.. وتسهيلات كبيرة للناخبين

أكدت رضوى نبيل، مراسلة قناة 'صدى البلد' من مدينة 6 أكتوبر، أن جميع الخدمات اللوجستية متوفرة داخل اللجان الانتخابية، إلى جانب حرص الدولة على توفير المظلات والكراسي لتيسير عملية الانتظار على الناخبين.





وقالت ، خلال تغطيتها الخاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج 'على مسئوليتي'، المذاع على قناة 'صدى البلد' إن هناك تسهيلات ملحوظة مقدمة من الدولة للمواطنين، مشيرة إلى توافر كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم، وسط مشاركة لافتة من الشباب والفتيات.



وأضافت أن المرأة المصرية حاضرة بقوة في المشهد الانتخابي، لا سيما الفتيات، اللاتي أقبلن على التصويت بكثافة واضحة

