وفاة 4 أشخاص في تحطم طائرة تابعة للحماية المدنية الجزائرية

لقى 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء حادث تحطم طائرة استطلاع من طراز "زيلين" تابعة للحماية المدنية الجزائرية، وذلك أثناء تنفيذ مهمة تدريبية، في مطار فرحات عباس بولاية جيجل.

وأكدت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أن الحادث أسفر عن وفاة أربعة أشخاص كانوا على متن الطائرة، وهم: المقدم برجي رضوان، قائد المجموعة الجوية للحماية المدنية، النقيب صهيب غلاي، طيار متربص، إضافة إلى مدرب من مدرسة الطيران "أبداطا"، ومسير شركة طيران "تراكتور" من جنسية شيلية.

وفي أعقاب هذا الحادث الأليم، قدم والي ولاية جيجل، أحمد مقلاتي، تعازيه الخالصة لعائلات الضحايا، مشيدا بتفانيهم في أداء واجبهم الوطني.

كما عبر المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، عن بالغ حزنه، موجها أحر التعازي وأصدق عبارات المواساة لأسر الفقداء.