الأوقاف: قانون الإيجار القديم الجديد يسري على العيون الوقفية التابعة للوزارة بلا استثناء

أكد أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن قانون الإيجار القديم الجديد يسري على كل علاقة إيجارية في الدولة .

وقال أسامة رسلان في تصريحات له على قناة " الحدث اليوم"،:" قانون الإيجار القديم الجديد يسري على العيون الوقفية التابعة للوزارة بلا استثناء ".

وتابع أسامة رسلان :" ضمانات القانون بها مهلة زمنية تقدر بـ 7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري وهناك وعد من الرئيس السيسي بان الدولة بذلت الغالي والنفيس لاسترداد ارضها لا يمكن ان تقوم بالتضحية بأمان مواطنيها وشعورهم بمستقبل آمن ".

وأكمل أسامة رسلان :" ننتظر زيادة الإيجارات وفق ما نص القانون بعد تشكيل لجان التسعير التي تحدد القيم الإيجارية ".



ولفت أسامة رسلان :" هناك جهد يقوم به وزير الأوقاف لامتلاك قاعدة بيانات دقيقة وموثقة ومشهرة لكل عين وقفية على مستوى الجمهورية ".