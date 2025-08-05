وزارة الأوقاف تعقد 679 ندوة علمية بعنوان "إعلاء قيمة الوطن وشرف التضحية في سبيله"

تواصل وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية، حيث نظمت 679 ندوة علمية بجميع محافظات الجمهورية، تحت عنوان:

"إعلاء قيمة الوطن وشرف التضحية في سبيله".

تناولت هذه الندوات مكانة الوطن في الشريعة الإسلامية، وأبرزت أهمية الانتماء الوطني، مؤكدة أن حب الأوطان من الإيمان، وأن التضحية من أجل أمنه واستقراره شرف عظيم ، وقد استشهد العلماء المشاركون بقول النبي ﷺ:



"من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد، ومن قُتل دون دينه فهو شهيد"، في دلالة واضحة على شرف من يدافع عن وطنه وأرضه وأهله.

كما عرضت الندوات نماذج مضيئة من بطولات الشهداء والمخلصين الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن، مع التأكيد على ضرورة العمل والبناء كصورة من صور الوفاء والانتماء.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الندوات ترسيخ قيمة الانتماء الوطني، وتعزيز مفاهيم الولاء والانضباط والمسئولية المجتمعية، بما يسهم في بناء مجتمع قوي متماسك، يقوم على التعاون والتكافل والعمل المشترك من أجل رفعة الوطن.

كما تؤكد الوزارة أن هذه الندوات تعد امتدادًا لسلسلة طويلة من الندوات التي تُعقد أسبوعيًّا في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ضمن برامج "الندوات العلمية"، و"الأسبوع الثقافي"، و"القوافل الدعوية"، والتي تحظى بتفاعل جماهيري واسع، وتُسهم في تفعيل دور المسجد كمؤسسة توعوية وتربوية متكاملة.