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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وزير الأوقاف يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني

وزير الأوقاف يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ
وزير الأوقاف يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ
عبد الرحمن محمد

أدلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ بالقاهرة الجديدة، وسط أجواء من الإقبال الشعبي الواسع على صناديق الاقتراع.

وزير الأوقاف: التصويت في الانتخابات ليس مجرد حق بل واجب وطني

وعبّر وزير الأوقاف عن اعتزازه بالمشاركة في انتخابات الشيوخ 2025 وأنها استحقاق وطني، مشيرًا إلى أن الإقبال الملحوظ من المواطنين يعكس وعيًا شعبيًّا ناضجًا وإدراكًا عميقًا لمسئولية الحفاظ على استقرار الوطن، مؤكّدًا أن التصويت في الانتخابات ليس مجرد حق، بل واجب وطني يؤكد وحدة الصف وثبات الإرادة.

ودعا وزير الأوقاف، عموم المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني، مشددًا على أن ذلك يعكس وعي المصريين بحجم التحديات المحيطة، ويوجه رسالة واضحة للعالم بأن الشعب المصري قد اختار الوطن ورفعته سبيلا عبر الممارسة الديمقراطية، متمسكًا بخيار البناء والتعمير ومواجهة التحديات بثقة واتحاد وإيجابية.

انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 

وكانت انتخابات الشيوخ 2025 انطلقت اليوم الإثنين في الساعة التاسعة صباحا، على أن تختتم عملية التصويت في يومها الأول في التاسعة مساء، قبل أن تستأنف أعمالها في غدا الثلاثاء كآخر أيام التصويت.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا).

وتوزع اللجان في محافظة القاهرة 544 لجنة، وفى القليوبية 367 لجنة، وفى الدقهلية 723 لجنة، وفى المنوفية 469 لجنة، وفى الغربية 654 لجنة، وفى كفر الشيخ 442 لجنة، وفى الجيزة 492 لجنة، وفى الفيوم 297 لجنة، وفى بني سويف 371 لجنة، وفى المنيا 476 لجنة، وفى أسيوط 371 لجنة، وفى الوادى الجديد 60 لجنة، وفى سوهاج 507 لجنة، وفى قنا 304 لجنة، وفى الأقصر 147 لجنة، وفى أسوان 190 لجنة، وفى البحر الأحمر 67 لجنة، وفى الشرقية 844 لجنة، وفى دمياط 130 لجنة، وفى بورسعيد 50 لجنة، وفى الإسماعيلية 135 لجنة، وفى السويس 41 لجنة، وفى شمال سيناء 45 لجنة، وفى جنوب سيناء 18 لجنة، وفى الإسكندرية 320 لجنة، وفى البحيرة 633 لجنة، وفى مرسى مطروح 127 لجنة.

المنافسة في انتخابات مجلس الشيوخ

تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمفردها، ووفقا للقانون مجلس الشيوخ فهي تحتاج إلى 5% من أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

على المستوى الفردي، يبلغ إجمالي عدد المترشحين 424 مترشحا، منهم 183 مرشحاً مستقلاً، و241 مرشحاً عن الأحزاب السياسية.

الدكتور أسامة الأزهري أسامة الأزهري وزير الأوقاف انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥

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