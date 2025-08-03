وزير الأوقاف: اقتحام المسجد الأقصى انتهاك صارخ وتصعيد بالغ الخطورة

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وتحت حماية قوات الاحتلال وبقيادة مسئولية، إنما يشكّل انتهاكًا صارخًا للمقدسات الإسلامية، وتصعيدًا بالغ الخطورة، واستفزازًا سافرًا لمشاعر المسلمين في العالم أجمع.

أوضح وزير الأوقاف، أن اقتحام المسجد الأقصى، الآثم يُمثّل خرقًا جديدًا فاضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ويكشف عن سياسات عدوانية وعنصرية ممنهجة من الاحتلال الغاشم، تسعى إلى تهويد الحرم الشريف وفرض واقع مرفوض جملة وتفصيلاً.

كما دعا الوزير المجتمع الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، وجميع الهيئات المعنية، إلى تحمّل مسئولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية، والتحرك العاجل لحماية المسجد الأقصى من محاولات التدنيس والعدوان المتكررة، ووقف هذه الاعتداءات الغاشمة التي تُنذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد الوزير على أن مصر، قيادة وشعبًا ومؤسسات، ترفض رفضًا قاطعًا المساسَ بالمقدسات الإسلامية، وتؤكد وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في دفاعه المشروع عن أرضه ومقدساته، وعلى رأسها المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.