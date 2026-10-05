خبير قهوة يكشف مفاجأة عن البن.. من إثيوبيا والبرازيل إلى فنجانك في مصر

كشف حسين بهجت، خبير ومتذوق قهوة، أسباب ارتفاع أسعار القهوة في مصر، موضحا أن القهوة المختصة تعتمد على جودة البن في جميع المراحل، بداية من الزراعة وحتى تحضير الكوب، كما تحدث عن طرق اختيار القهوة الموثوقة والفروق بينها وبين البن التجاري.

وقال خلال لقائه مع شريف نورالدين وآية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن هناك أماكن تضيف بعض المكونات إلى القهوة بهدف توفير التكلفة، موضحا أن التوابل مثل الحبهان وجوزة الطيب يمكن أن تحسن الطعم، لكن لا يجوز إضافة أي مكونات أخرى بهدف تقليل السعر، لافتا إلى أن بعض الناس اعتادوا على هذا النوع من الطعم.

وأوضح أن أفضل طريقة لضمان جودة القهوة هي التعامل مع أماكن موثوقة، مشيرًا إلى أن المصانع والبراندات المعروفة تخضع لعمليات فحص ومراجعة، كما تخضع لرقابة من جهات أخرى، وبالتالي تحرص على الالتزام بالمعايير.

وأشار إلى أن اكتشاف بعض الإضافات في القهوة داخل المنزل قد يكون صعبًا، خاصة القهوة التركي، بسبب طحنها الناعم ولونها الداكن، موضحًا أن الأفضل شراء حبوب القهوة وطحنها أمام المستهلك، لأن رائحة القهوة الطازجة تكون واضحة ومميزة، خاصة إذا كانت محمصة منذ 10 إلى 15 يومًا.