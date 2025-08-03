وزير دفاع إسرائيل يقتحم المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن أعداد الشهداء في قطاع غزة تواصل الارتفاع نتيجة المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد منتظري المساعدات في مناطق متعددة، مضيفا أن 9 شهداء وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهم من منتظري المساعدات في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رفح.

وأوضح جبر، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية منى عوكل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيران رشاشاتها مباشرة تجاه جموع المواطنين، مما أسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة العديد الآخرين الذين لا زالوا ينقلون إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

أشار المراسل إلى سقوط 3 شهداء في محيط مركز توزيع المساعدات شمال المحافظة الوسطى، نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى استشهاد طفلة فلسطينية في مخيم البريج إثر غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال على منزل داخل المخيم، مما أسفر أيضًا عن إصابة آخرين بجراح خطيرة.