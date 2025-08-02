قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي لحقوق الإنسان: 25 ألف متابع لرصد انتخابات مجلس الشيوخ
رئيس الوزراء يشهد افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج
البلوجر مداهم يقر ويعترف: حشيشي وأفيوني وفيديوهاتي تجارة لكسب فلوس
تأجيل نظر دعوى إبراهيم سعيد لضم ابنتيه لعرض الصلح بينهما
أول ظهور لـ هدير عبدالرزاق بعد خروجها من السجن في المحكمة الاقتصادية
سوزي الأردنية في آخر فيديو لها: "الكفن مفيهوش جيوب وطبيعى أنضف بالفلوس"
إصابة 8 في تصادم سيارتين على محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة
جسم غامض يقترب من الأرض ومصدره كائنات فضائية.. ما القصة؟
مايا مرسي تدق ناقوس الخطر: تيك توك مخدر رقمي بين أيدي المراهقين
الثلاثاء.. تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة
البلوجر شاكر من دنجوان تيك توك لنزيل تخشيبة الحبس على ذمة التحقيقات
هزة ارتدادية بقوة 6.8 تضرب كامتشاتكا الروسية وتحذير قوي من تسونامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يزور كليات الأزهر ويُرحب بالوفد الإندونيسي في الشريعة والقانون.. صور

وزير الأوقاف يزور كليات الأزهر ويُرحب بالوفد الإندونيسي في الشريعة والقانون
وزير الأوقاف يزور كليات الأزهر ويُرحب بالوفد الإندونيسي في الشريعة والقانون
محمد شحتة

توجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، صباح اليوم في زيارة إلى عدد من كليات جامعة الأزهر بالقاهرة على هامش مناقشة علمية شارك فيها بكلية أصول الدين بالجامعة؛ ورافقه في الزيارة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات الحاليين والسابقين، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس.

وشملت الجولة كليتي اللغة العربية والشريعة والقانون، حيث أجرى الوزير حوارات ودية مع عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مشيدًا بالمستوى العلمي المتميز، والجهود المبذولة في خدمة العلم والدعوة، ومؤكدًا أهمية دعم التخصصات الشرعية واللغوية التي تُعد ركيزة أساسية في بناء الشخصية العلمية والدعوية الوسطية.

كما شهدت كلية الشريعة والقانون ترحيبًا رسميًّا بالوفد الإندونيسي الزائر، حيث عبّر الوزير عن سعادته بالتواصل العلمي والثقافي مع جمهورية إندونيسيا، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، ومؤكدًا أن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف يرحبان دائمًا بأبناء العالم الإسلامي في رحاب مصر، قلب العالم الإسلامي النابض.

وأوضح الوزير أن التواصل مع الوفود الطلابية الوافدة يكشف رسالة مصر الحضارية، ويعزز دور الأزهر في نشر قيم السلام، وتوطيد أواصر التعاون بين الدول الإسلامية في مجالات التعليم والدعوة.

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري كليات جامعة الأزهر جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا وأسرته

طبيب إبراهيم شيكا يخرج عن صمته: كنت أعتبره مثل ابني.. وهذه حقيقة سرقة الأعضاء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة في كليات القمة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

البنوك

مجانا بدءًا من اليوم.. البنوك تعلن مفاجأة لجميع المصريين

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن | احصل علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. رابط مباشر

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

البلوجر شاكر محظور

داخل كافيه بالقاهرة الجديدة.. سقوط البلوجر شاكر محظور

ترشيحاتنا

الأنبا إيلاريون

نشاط رعوي مكثف للأنبا إيلاريون بإيبارشية البحيرة .. صور

مكرسات

رسامة 6 قمامصة ومكرسة جُدد بإيبارشية ديرمواس

الزراعة

شهر الحصاد| أهم المحاصيل الزراعية بشهر أغسطس .. ونصائح ذهبية لزراعتها

بالصور

سوزي الأردنية في آخر فيديو لها: "الكفن مفيهوش جيوب وطبيعى أنضف بالفلوس"

سوزى الاردنية فى اخر فيديو لها:"الكفن مفهوش جيوب وطبيعى انضف بالفلوس"
سوزى الاردنية فى اخر فيديو لها:"الكفن مفهوش جيوب وطبيعى انضف بالفلوس"
سوزى الاردنية فى اخر فيديو لها:"الكفن مفهوش جيوب وطبيعى انضف بالفلوس"

والد علياء قمرون: مش هجيب لها محامي ودي نهاية اللى يقبل الفلوس الحرام

والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"

بعد القبض عليه .. 6 معلومات لا تعرفها عن «شاكر محظور دلوقت»

بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فيديو

سيمون

الله يرحمني.. سيمون تعلق على توقعات خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف

أصالة

مبقاش أنا.. أصالة تشعل حماس جمهورها الأردني بحفل مهرجان جرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: مجلس الشيوخ.. الغرفة الثانية الثرية

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الروبوتات أو أنسنة الآلة

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

المزيد