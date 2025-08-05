نشأت الديهي يشن هجوما شرسا على جماعة الإخوان

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه لا يتدخل في الشأن السوري ولا يهاجم المعارضين لأجل آرائهم السياسية، قائلًا "أنا لست ضد أحمد الشرع ولا ضد أي شخص بعينه، لكنني أرفض تخدير الشعوب عبر خطاب ديني مزيف لا يمت للإسلام الحقيقي بصلة".

وأشار "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى خطورة الخطاب المزدوج الذي تتبناه بعض الجماعات والتي تتظاهر بعدائها لإسرائيل، بينما تتقاطع مواقفها مع أهدافها.

وتابع "أحمد الشرع الآن قال إنه ليس لديهم عداوة مع إسرائيل والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أردعاي كان على بُعد 20 كيلومترًا فقط من المسجد الأموي".

وواصل هجومه على جماعة الإخوان، معتبرًا أنهم يُمثلون ما وصفه بـ"الصهيونية الإسلاموية"، لافتًا إلى أن أفكارهم لا تختلف عن توجهات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن ممثلي الجماعة في فلسطين، وعلى رأسهم حركة "حماس"، ليسوا سوى أدوات تخدم نفس الأجندة.

وفي سياق عرضه للأدلة، بث مقطع فيديو للرئيس الأسبق حسني مبارك، يقول فيه إن "إسرائيل أنشأت حماس لتعمل بجانب منظمة التحرير الفلسطينية، مثلما دعمت قوى كبرى سابقًا الحركات الإسلامية لمواجهة الشيوعية".

وأشار إلى تصريح لمرشح أمريكي سابق للكونغرس قال فيه إن "الموساد هو من أنشأ حماس لمواجهة ياسر عرفات".