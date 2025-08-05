الوطنية للانتخابات تكشف تفاصيل هامة عن التطبيق الإلكتروني

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تجربة التطبيق الإلكتروني (الأبلكيشن) الذي أطلقته الهيئة، مميز، مشيرا إلى أنه شكّل نقلة نوعية في إدارة العملية الانتخابية وسهّل على المواطنين معرفة لجانهم وكثافة الحضور بها، مما ساعدهم على اختيار الوقت الأنسب للمشاركة.

وقال حازم بدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “ألمحور”، أن ذوي الهمم كانوا ضمن أولويات الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن هناك تجهيزات خاصة لهم شملت كراسي متحركة، وإشارات توجيهية، وورقة اقتراع مزودة على ظهرها بلغة الإشارة، بالإضافة إلى بطاقات برايل للمكفوفين، ما ساعدهم على التصويت في سرية تامة.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه نحن نؤمن أن المشاركة السياسية حق للجميع، ومهمتنا كهيئة وطنية هي إزالة كل العقبات التي تعيق ممارستهم لهذا الحق.