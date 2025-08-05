رئيس الوطنية للانتخابات: المواطن المصري الداعم الحقيقي للدولة

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه مجرد اقامة انتخابات مجلس شيوخ في موعدها يدل على إستقرار الدولة المصرية سياسيا وإجتماعيا، مشيرا إلى أن المواطن المصري دائما هو الداعم الحقيقي للدولة وحائط الصد عند الشدائد ويثبت حقوقه في الإختيار، ويثبت أنه سيد القرار.

وقال حازم بدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن العملية الإنتخابية تتم بشكل منتظم، مؤكدا أنه أشاد بالانتخابات المتابعين الدوليين بفضل االتنظيم، ومواكبة التطور الرقمي، والذي سهل من عملية الإدلاء بأصواتهم.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، أن الهيئة الوطنية للإنتخابات عملت على نشر الوهعي للمواطنين، وهو ما ظهر في الإقبال الكبير على العملية الإنتخابية، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للإنتخابات منعقدة بشكل دائم للعمل على إظهار النتيجة على الشكل الأمثل.

العملية الإنتخابية تتم في مشهد حضاري وفي سهولة ويسر، مؤكدا أنه تم العمل على حل جميع المشاكل، حتى تتم عملية التصويت بأنتظام.