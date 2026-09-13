تفاصيل صفقة رحيل بيزيرا .. اللاعب يصل القاهرة لحسم مستقبله مع الزمالك

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن آخر المستجدات الخاصة بمستقبل خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد وصوله إلى القاهرة اليوم السبت، تمهيدًا لحسم موقفه خلال فترة الانتقالات الحالية.

أوضح “أضا”، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن بيزيرا سيعقد جلسة مع مسؤولي نادي الزمالك غدًا الأحد، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على ملف رحيله عن القلعة البيضاء، وإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

أشار إلى أن الزمالك تمسك منذ بداية أزمة غياب اللاعب بضرورة عودته إلى القاهرة أولًا، قبل الدخول في أي مفاوضات أو مناقشات بشأن مستقبله، وهو ما التزم به بيزيرا بعدما عاد إلى القاهرة في الساعات الماضية.

أضاف أن اللاعب يستعد لإصدار بيان اعتذار لنادي الزمالك، على أن يكون البيان باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك قبل حسم موقفه النهائي والاتفاق على تفاصيل انتقاله.

كشف محمد طارق أضا أن الزمالك سيحصل على 5 ملايين دولار صافيًا من الصفقة، من بينها 3 ملايين دولار تُدفع فور توقيع العقود، إلى جانب مليوني دولار إضافية كحوافز، بالإضافة إلى احتفاظ النادي الأبيض بنسبة 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

أوضح أن الاتفاق الجديد يتضمن تعديل طريقة سداد قيمة الصفقة لتصبح على أقساط، على ألا تتجاوز مدة السداد 6 أشهر، بما يضمن حصول الزمالك على مستحقاته المالية وفق جدول زمني محدد.

أشار إلى أن الزمالك اشترط أيضًا تحمل النادي الإماراتي نسبة الـ20% المستحقة لنادي أوليكساندريا الأوكراني، نادي بيزيرا السابق، من قيمة الصفقة، والتي تصل إلى مليون دولار، إلى جانب تحمل النادي الإماراتي كذلك النسبة التضامنية الخاصة باللاعب.

تابع أن النسبة التضامنية تبلغ 5% من قيمة تعويض انتقال اللاعب المحترف خلال فترة سريان عقده، ويتم توزيعها على الأندية التي ساهمت في تدريب وتطوير اللاعب خلال مراحل الناشئين والشباب.

وبحسب التفاصيل التي كشف عنها أضا، فإن إجمالي قيمة الصفقة، بعد احتساب مختلف البنود والنسب المالية المرتبطة بانتقال بيزيرا، قد يقترب من 7 ملايين دولار، في الوقت الذي يستعد فيه الطرفان لإنهاء الاتفاق بصورة رسمية خلال الساعات المقبلة.