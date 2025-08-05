الأهلي بيأكد .. تامر أمين يكشف مفاجأة كبرى عن وسام أبو علي

أكد الإعلامي تامر أمين، أنه يبدو أن مسلسل اللاعب وسام أبو علي لم ينتهي بعد، مشيرا إلى أنه كنا نظن أننا وصلنا للحلقة الأخيرة واكتملت القصة بانتقال ،اللاعب لفريق كولمبوس كرو الأمريكي، والأهلي أدار القصة باحترافية وقام بعمل صفقة ضخمة.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار"، أن هناك مصدر من الأهل أكد أن الفريق الأمريكي لم يسدد مستحقات صفقة وسام أبو علي وأن احتمالية استمراره قائمة، وبالتالي الأهلي لم يرسل البطاقة الدولية للاعب إلى أمريكا.

وتابع مقدم برنامج "أخر النهار"، أن النادي الأهلي قد يقيد وسام أبو علي في القائمة المحلية، من أجل الحفاظ على حقوقه المالية.