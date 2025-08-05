تامر أمين: الفنان محمد صبحي مختلف.. وقد فن حمل رسالة بها بعد اجتماعي وأخلاقي وتربوي

أكد الإعلامي تامر أمين، أن الفنان محمد صبحي، مختلف وأراد أن يكون مختلفا، وأن يقدم فن به إبداع، وقرر أن يكون هذا الفن رسالة بها بعد اجتماعي وأخلاقي وتربوي.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الفنان محمد صبحي، خلال مسيرته الفنية، قام بمسيرة كما يريدها بشخصه، وأستطاع أن يقرر أن يكون صاحب رسالة.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن الفنان محمد صبحي اختار أن يقوم بعمل أعمال بها قيمة وتربية وتعليم، وتاريخ وجغرافيا، ويليق بذوق الجمهور المصري

حالة من القلق انتابت الوسط الفني بعد إعلان دخول الفنان القدير محمد صبحي إلى العناية المركزة، عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة باضطراب الوعي.

رجحت مصادر طبية أنها ناتجة عن إصابة الفنان محمد صبحي باضطراب في الوعي، وهو ما أعاد تسليط الضوء على هذا المرض الخطير الذي قد يهدد حياة المصابين به إذا لم يتم التدخل الفوري.