حقيقة رفض وسام أبو علي عرض خليجي بـ8 ملايين دولار

كشف وكيل اللاعبين حازم فتوح، أن اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق ولاعب كولومبوس كرو الأمريكي الحالي، رفض عرضًا مغريًا من أحد الأندية السعودية بقيمة 8 ملايين دولار، مفضلًا خوض تجربة الاحتراف في الدوري الأمريكي.

وقال فتوح، خلال تصريحاته: "أحضرت عرضًا سعوديًا لوسام أبو علي قبل بطولة كأس العالم للأندية، وكان الأهلي منفتحًا على البيع في ذلك الوقت."

وأضاف: "العرض السعودي كان بقيمة 8 ملايين دولار، لكن وسام رفض لأنه كان يفضّل خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، وكان على علم بوجود عرض من الدوري الأمريكي، الذي كان هدفًا له منذ البداية."

رغبة وسام أبو علي

حصل وسام أبو علي ، على وعد من نادي كولومبوس كرو في حال تألقه مع الفريق خلال الفترة المقبلة ، فإنه سينتقل لأحد الأندية الكبرى بأوروبا

ويستهدف وسام أبو علي اللعب لنادي نابولي الإيطالي في المستقبل حال تألقه مع النادي الأمريكي.