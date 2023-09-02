خبير إعلام رقمي: الذكاء الاصطناعي يشكل خطرًا على البشرية ويهدّد وظائف كثيرة

أكد فتحي شمس الدين، أستاذ الإذاعة والتليفزيون وخبير الإعلام الرقمي، أن الذكاء الاصطناعي هو أكبر سمة تكنولوجية في عالمنا اليوم.

وقال فتحي شمس الدين، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "يتم إدماج خصائص في برامج الحاسب الآلي لمُحاكاة الذكاء البشري أو التفوق عليه".

وأضاف فتحي شمس الدين: "الذكاء الاصطناعي يشكل خطرًا كبيرًا على البشرية".

وتابع فتحي شمس الدين: "الذكاء الاصطناعي سيحل محل الإنسانية في المستقبل لأنه يتطور بشكل كبير".

وأكمل فتحي شمس الدين: "شات جي بي تي يجمع كل المعارف والمعلومات ويتفوق على أي إنسان"، فالذكاء الاصطناعي يهدّد وظائف كثيرة".