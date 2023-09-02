مش تسجيلي .. مؤلف سفاح الجيزة يكشف أصعب مشهد جريمة بالمسلسل

أكد الكاتب محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، أنه لا يقوم بتقديم شخصية أو القصة الواقعية لسفاح الجيزة تحديدا ولكنه مسلسل درامي مستند إلى بعض الوقائع الحقيقية، وكل ما يُعرض داخل المسلسل لا يُمثل الواقع.

وأضاف العزب، خلال لقائه ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة "صدى البلد" من تقديم الإعلامية دينا رامز، أن المسلسل ليس تسجيليا أو وثائقيا عن السفاح ولا يريد اتهامه أو تبرئته.

وأوضح، أنه يقوم من خلال المسلسل بتحليل شخصية السفاح نفسيا وعلاقاته مع من حوله وطقوسه في التخلص من الناس، وهذه هي الجوانب التي قام بمناقشتها خلال المسلسل.

أصعب جريمة بالمسلسل

وكشف، أن أصعب جريمة بالنسبة له في المسلسل الجريمة البسيطة التي تخص شخصية فادية، معقبا: " اتقتلت مجانا".