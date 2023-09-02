هل أحداثه حقيقية؟.. مؤلف مسلسل سفاح الجيزة يكشف لأول مرة سبب اختياره للفكرة

حل محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل سفاح الجيزة في ضيافة برنامج "ست الستات"، وكشف الكثير عن المسلسل، وسبب اختياره لهذه الفكرة، وكواليس هذا العمل.

وكشف محمد صلاح العزب، خلال لقائه ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة "صدى البلد" من تقديم الإعلامية دينا رامز، سبب كتابته لهذا المسلسل واختياره لهذه الشخصية، قائلا: "سفاح الجيزة شخص غير متكرر على الإطلاق في تاريخ الجريمة المصري.. معندناش في مصر هذا النمط من الجرائم من أيام ريا وسكينة".

وأوضح محمد صلاح العزب، أن شخصية السفاح التي استمد منها فكرة المسلسل، هي شخصية شديدة الثراء؛ لأنه لا يتخلص من حياة البشر فقط، بل ينتحل الشخصيات أيضا، ويقوم بعدة جرائم أخرى في نفس الوقت، مؤكدا أنه شخص شديد الذكاء إجراميا.

وأضاف أن سفاح الجيزة بالنسبة له شخص مستفز جدا، موضحا أنه مر بفترة نفسية صعبة خلال بحثه و كتابته لهذا المسلسل، معقبا: "الموضوع كان مؤذي جدا خلال الكتابة".

ليست القصة الواقعية لـ سفاح الجيزة

ونوه بأنه لا يقوم بكتابة القصة الواقعية لسفاح الجيزة، موضحا: "اعتمدت على خيال كامل، ليس له علاقة بالواقع، غير أنه مستند على وقائع حقيقية لعدة جرائم، ولكن ليست لشخص بعينه".

وتابع، أنه لا يقدم قصه السفاح تحديدا و لكنه مسلسل درامي مستند على بعض الوقائع الحقيقية و كل ما يُعرض داخل المسلسل غير واقعي.