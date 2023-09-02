تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن.. وثمن البيض مفاجأة

أكد حمادة إبراهيم الأمين العام لشعبة لشعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن حاليا شهدت انخفاضا ملحوظا نتيجة لانخفاض أسعار الخامات والأعلاف التي تدخل في العملية الإنتاجية .

وقال حمادة إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أسعار الأعلاف تعود إلى معدلاتها الطبيعية بما يخلق سعر عادل للمستهل والمنتج ".



وأضاف حمادة إبراهيم :" سعر الذرة وصل لـ 12500 جنيه للطن وسعر الصويا وصل 26 ألف جنيه للطن الواحد، وسوف نشهد ثبات في أسعار الدواجن والبيض بعد انخفاض أسعار الاعلاف".



واكمل حمادة إبراهيم :" كيلو الفراخ يتراوح من 60 لـ 65 جنيه والبيضة من 4 لـ 4.5 جنيه وهذا سعر عادل ".

