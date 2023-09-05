مفاجأة بشأن أسعار السجائر |اعرف العلبة بكام

شهدت قائمة أسعار السجائر اليوم حالة انخفاضاً ملحوظاً مؤخراً، خاصة بعد الأزمة التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية حيث عاودت الأسعار إلي الانخفاص مجددا.

مفاجأة كبري شهدتها أسعار السجائر خاصة الصفقة المبرمة مع شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تضمنت استحواذ 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية للدخان.

أسعار السجائر

و في ضوء الانخفاض الأخير في أسعار السجائر جاءت أسعار السجائر كما يلي :-

-بلغ سعر سجائر كليوباترا كوين سوفت 24 جنيها



-بلغ سعر سجائر كليوباترا بوكس أبيض 24 جنيها



-بلغ سعر سجائر مونديال أحمر 24 جنيها



-بلغ سعر سجائر مونديال أزرق 24 جنيها



-بلغ سعر سجائرمونديال لايت 24 جنيها



-بلغ سعر سجائر كليوباترا بلاك ليبول 24 جنيها

-بلغ سعر سجائر مونديال سويتش بلو بيري 24 جنيها

-بلغ سعر سجائر مونديال سويتش منتول جنيها 24 جنيها

-بلغ سعر سجائر بلمونت جنيها 24 جنيها

-بلغ سعر سجائر كليوباترا سوبر ستار جنيها 24 جنيها

-بلغ سعر سجائر بوسطن جنيها 24 جنيها

-بلغ سعر سجائر بال مال 35 جنيها



-بلغ سعر سجائر فايسروي 35 جنيها



إجراءات لمواجهة أزمة السجائر

وسعت شركات تصنيع السجائر إلي زيادة الإنتاج بنسبة 25٪، في خطوة إضافية تبلغ نسبتها 15٪، حيث تهدف من خلال تلك الإجراءات إلي السيطرة على ارتفاع أسعار السجائر فى الاسواق وأيضا تلبية الارتفاع على منتجاتها وضمان استقرار السوق المحلي.

وبعد الصفقة المبرمة مع الشركة الإماراتية والتي استحوذت علي 30% من الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، حيث يعد ذلك مؤشر كبير من أجل حا أزمة السجائر واستقرار السوق والإنتاج.

ونصت الاتفاقية المبرمة علي استحواذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" على 30 % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (ايسترن كومبانى) حيث بلغت قيمة الاتفاقية 625 مليون دولار أمريكي بما يعادل مبلغ (تسعة عشر مليارا وثلاثمائة وستة وثلاثين مليونا وستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه مصري) (١٩,٣٣٦,٦٢٥,٠٠٠ جنيه) كما تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها ٢٠.٩٪؜ من رأس مال الشركة الشرقية.

أسعار السجائر في المحال التجارية

وتبلغ قيمة أسعار السجائر في المحال التجارية إل إم 70 جنيهًا في حين أن سعرها الرسمي المعلن بعد زيادة يوليو الماضي 42 جنيها.

فيما تبلغ سعر السجائر الكيلوباترا حوالي عن 55 جنيهًا في حين أن سعرها الرسمي المعلن من الشركة الشرقية 24 جنيها.