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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد 4 أشهر من التلاعب بأسعار السجائر.. هذه حقيقة بيع أسهم الشرقية للدخان

أسعار السجائر
أسعار السجائر

شهدت الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السجائر خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وتمت مواجهتها بحملات أمنية مكبرة بسبب تخزين بعض التجار للسلعة على أمل زيادة أسعارها والكسب فيها دون إقرار أي زيادة رسمية من الدولة أو الشركات الخاصة الموزعة.

أسعار السجائر الرسمية 

متى تنتهي أزمة السجائر؟

وطالبت شعبة الدخان بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لحل الأزمة، فيما طالبت بإيداع السجائر التي تمت مصادرتها من مخازن التجار في بنزينات وطنية على مستوى الجمهورية منعًا لتهريبها أو إساءة استخدامها.

في سياق متصل، نجحت الشركة الشرقية للدخان عن طريق مضاعفة انتاجيتها في مواجهة أزمة نقص السجائر في السوق خلال الفترة الماضية وذلك بعد نحو 3 أشهر من وجود شُح في الأسواق نتيجة تخزين السلعة.

ومن جانبه، قال هاني أمان رئيس الشركة الشرقية للدخان، إنه من المقرر أن تنتهي أزمة السجائر خلال الأسبوع الجاري، بعد زيادة الإنتاج المقررة من الشركة لنحو 15% جديدة، وهي زيادة إضافية على الزيادات الأخيرة التي أقرتها الشركة لمواجهة نقص السجائر في الأسواق.

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تقرير: بيع 30٪ من أسهم الشرقية للدخان يساهم في حل أزمة السجائر

وأضاف رئيس الشركة الشرقية للدخان أن مواجهة جشع التجار ضروري لإحداث انفراجة في هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن تخزين السلعة هو السبب الرئيسي في الأزمة وليس نقص السجائر، لافتاً إلى أن الخطة التي تم وضعها للتعامل مع الأزمة آتت ثمارها على أكمل وجه، وبالفعل تمت مواجهة جشع التجار وتخزين العملة من جهة، وزيادة الإنتاج من جهة آخرى.

وكانت وسائل الإعلام أعلنت مؤخراً، عن صفقة قامت بها شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة التابعة لدولة الإمارات استحوذت من خلالها على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية للدخان، أكبر منتج لـ السجائر في مصر.

وفي هذا السياق، أعلن إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان في الغرف التجارية، إنه لا صحة على الإطلاق لبيع جزء من أسهم الشركة الشرقية للدخان التابعة للشركة القابضة، إلى شركة جلوبال للاستثمارات حسبما نشرت بعض الصحف.

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أسعار السجائر الرسمية 

أسعار السجائر الرسمية 

وأضاف إمبابي، أنه لا يوجد شركة بهذا الاسم تقدمت لشراء أسهم من الشركة الشرقية للدخان، وأن من تقدم لشراء جزء من أسهمها هي شركتي فيليب هاوس وJtI اليابانية، في حين لم يتم الانتهاء من موقف بيع أسهم الشركة بشكل نهائي.

وأشار إلى أنه يجب تحري الدقة في النشر عن هذه الصفقة الهامة، حيث تعد من أهم صفقات السوق في الفترة الحالية، ولم يتم الاعلان عن الفائز النهائي من الشركتين حتى اللحظة، واللتان تقدمتا بالعرض الأكبر من حيث المال والبنود التي تتعلق بمميزات للشركة القابضة خلال الفترة المقبلة.

أما عن الأسعار الرسمية للسجائر، فكانت كالتالي:

  • سعر سجائر بوكس 10 بـ15 جنيها.
  • سعر سجائر كليوباترا كينج سايز بـ 23 جنيها.
  • سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين بـ 24 جنيها.
  • سعر سجائر ميريت Merit بأنواعها 64 جنيها.
  • سعر سجائر مارلبورو Marlboro بأنواعها 59 جنيها.
  • سعر سجائر مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted بأنواعها 49 جنيها.
  • سعر سجائر إل أند ام L&M بأنواعها 42 جنيها للعبوة.
  • سعر عبوة التبغ المُسخن HEETS Selections بأنواعها 50 جنيها للعبوة.
  • سعر عبوة التبغ المُسخن HEETS Dimensions بأنواعها 50 جنيها للعبوة.
  • سعر السجائر كليوباترا كوين سوفت 24 جنيها.
  • سعر السجائر كليوباترا بوكس ابيض 24 جنيها.
  • سعر السجائر مونديال أحمر 24 جنيها.
  • سعر السجائر مونديال ازرق 24 جنيها.
  • سعر السجائر مونديال لايت 24 جنيها.
  • سعر السجائر كليوباترا بلاك ليبول 24 جنيها.
  • سعر السجائر مونديال سويتش بلو بيري 24 جنيها.
  • سعر السجائر مونديال سويتش منتول 24 جنيها.
  • سعر السجائر بلمونت 24 جنيها.
  • سعر السجائر كليوباترا سوبر ستار 24 جنيها.
  • سعر السجائر بوسطن 24 جنيها.
  • سعر السجائر بال مال 35 جنيها.
  • سعر السجائر فايسروي 35 جنيها.
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ضبط 27 تاجرا لبيعهم السجائر بأزيد من سعرها بالغربية

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بعد صفقة الشركة الإماراتية؟.. مصير أسعار السجائر

وكان  الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون بالضرائب الجديدة على السجائر مع بداية دور الانعقاد الرابع في أكتوبر المقبل.

السجائر أسعار السجائر شعبة الدخان السجاير الشرقية للدخان

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