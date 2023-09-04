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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تقرير: بيع 30٪ من أسهم الشرقية للدخان يساهم في حل أزمة السجائر

صدى البلد

أكد تقرير اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات ان بيع 30٪ من اسهم الشرقية للدخان   باستثناء مبلغ 150 مليون دولار أمريكي لاستيراد التبغ الخام، فإن مبلغ 625 مليون دولار أمريكي الذي ستدفعه شركة جلوبال للاستثمار تشكل 28.9 جنيهًا مصريًا لسهم الشرقية للدخان، أعلى بنسبة 34% تقريبًا من سعر إغلاق الأمس البالغ 21.5 جنيهًا مصريًا/سهم وأعلي من تقييمنا للسهم.

واضاف التقرير والذى حصل " صدى البلد" على نسخه منه انه ينطوي تقييم الصفقة على مضاعف ربحية يبلغ 9.09 مرة متوقع للسنة المالية 22/23.

ولفت الى انه  بناءً على اتفاقية المساهمين في المتحدة للتبغ الموقعة من قبل المساهمين ومنهم الشرقية للدخان ومساهمين المتحدة للتبغ، فإنه، إذا استحوذت شركة أجنبية على 10% من أسهم الشرقية، سيكون لمساهمي المتحدة الحق في الاستحواذ على حصة الشرقية البالغة 24% في المتحدة بالقيمة الاسمية لحصة الشرقية بالإضافة إلى 108 ملايين دولار أمريكي.

ونوة الى انه  نظرًا لأن شركة جلوبال للاستثمار مملوكة بنسبة 99% تقريبًا من قبل المساهمين في المتحدة، فإن الشرقية لن تفقد حصتها في المتحدة للتبغ. وبناءً على ذلك، فإننا ننظر بشكل إيجابي إلى هذا التطور نظرًا لأن التقييم جيد، وسوف تنضم إحدى الشركات المصنعة للتبغ ذات الخبرة إلى مجلس إدارة الشرقية للدخان، كما أن مبلغ 150 مليون دولار أمريكي الذي تعهدت شركة جلوبال للاستثمار باستخدامه لاستيراد التبغ الخام سيساعد الشرقية للدخان في التغلب على أزمة العرض الحالية.

أزمة السجائر الاوراق المالية 8 ملايين دولار الشرقية للدخان الشركات المصنعة تداول الأوراق المالية

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