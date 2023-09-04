بشرى بشأن أسعار السجائر.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الطقس.. 4 شخصيات تخوض انتخابات الزمالك| أخبار تهمك

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أحمد موسى: عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء لا يمكن تزويرها.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحلم أصبح حقيقة، وسيناء تفتح ذراعيها لتحقيق التعمير والتنمية في مختلف ربوعها.



فاروق الباز يفجر مفاجأة عن برنامج الفضاء المصري

أكد العالم الدكتور فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، أن الوطن العربي يعمل على دخول عالم الفضاء، وهو ما ظهر في رحلة أول رائد فضاء امارتي، وتلك خطوة مهمة في هذا الأمر.



ضخ 150 مليون دولار.. بشري ساره بشأن أسعار السجائر

أكد منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، أن ضخ مبلغ 150 مليون دولار لشراء الدبغ يساهم في إنهاء أزمة ارتفاع أسعار السجائر في السوق المصري وإنهاء السوق السوداء احتكار السجائر.



لماذا تفشل محاولات الريجيم؟.. استشاري تغذية يكشف مفاجأة.. فيديو

رد الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية، على فشل معظم حالات الدايت، قائلا: "فكرة الدايت غلط".



انخفاض عدد المواليد.. المتحدث باسم الصحة يزف بشرى سارة بشأن الزيادة السكانية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر تولي اهتماما كبيرا بملف الزيادة السكانية، وبدأت بالفعل في اتخاذ العديد من الخطوات خلال الفترة الماضية، فيما يتعلق بتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، والعمل على تحسين الخصائص الإنجابية كذلك.



أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الطقس

فجرت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مفاجأة عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعون سقوط الأمطار.



أبرزهم نجم الفريق..4 شخصيات مفاجأة تخوض انتخابات الزمالك.. تفاصيل

أكد هشام يكن لاعب نادي الزمالك السابق، إن انتخابات نادي الزمالك تنطلق بقوة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك 4 نجوم سابقين للقلعة البيضاء ينون خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة.



الغرفة التجارية بالسعودية: تطبيق عمرة البدل غير مقبول وهو استغلال لضيوف الرحمن

علق حسين حجازي عضو لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية بالسعودية ، على ترويج داعية لتطبيق عمرة البدل بـ 4000 جنيه على منصات التواصل الاجتماعي.





وزير الزراعة: الرئيس السيسي وجه بوضع استراتيجية لتنمية وتطوير سيناء

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة بذلت جهود كبيرة للقضاء على الإرهاب، مؤكدا: "الدولة نجحت في دحر الإرهاب".

واضاف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،: "سيناء جزء من أرض الوطن العظيم.. وتنمية سيناء إضافة إلى المجتمع المصري".

وأشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،: "الرئيس السيسي وجه بوضع استراتيجية لتنمية وتطوير سيناء"، مؤكدا: "سيناء تشهد تنمية في جميع المجالات".



وزير الزراعة: الدولة لديها إرادة لتملك المواطنين للأراضي الزراعية في سيناء.. فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،: "المشروعات القومية في سيناء توفر آلاف من فرص العمل"، موضحا: "المشروعات القومية في سيناء من خطة التنمية والتطوير".

وأشار: "الدولة لديها إرادة لتملك المواطنين للأراضي الزراعية في سيناء"، مضيفا: "توزيع عقود التملك للأراضي الزراعية في سيناء هدفه الدمج وتحقيق الاستقرار".

