السيد القصير: الدولة لديها إرادة لتملك المواطنين الأراضي الزراعية في سيناء.. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، من أرض الفيروز لاحتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،: "المشروعات القومية في سيناء توفر آلاف من فرص العمل"، موضحا: "المشروعات القومية في سيناء من خطة التنمية والتطوير".

وأشار: "الدولة لديها إرادة لتملك المواطنين للأراضي الزراعية في سيناء"، مضيفا: "توزيع عقود التملك للأراضي الزراعية في سيناء هدفه الدمج وتحقيق الاستقرار".

واسترسل: "350 ألف جنيه تكلفة استصلاح فدان الأراضي الزراعية في سيناء"، مؤكدا: "الدولة توفر بنية تحتية على أعلى مستوى في سيناء".

وتابع: "300 ألف فدان يتم زراعتها في سيناء حاليا، والهدف من المشروعات التنموية رفع مستوى المعيشة لأهالينا في سيناء"، مشيرا: "سيناء ستصيح محل أنظار كل المستثمرين بعد التنمية والتطوير".