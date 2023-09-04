خيال مكناش نحلم به.. أهالي سيناء يشكرون القيادة السياسية على عقود تمليك الأراضي الزراعية.. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، من الفيروز لاحتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء.

وشارك الإعلامي أحمد موسى أهالي سيناء فرحتهم بتسلمهم عقود تملك الأراضي الزراعية.



وعبر الأهالي عن سعادتهم البالغة بتسلم عقود تملك الأراضي الزراعية، كما وجه أهالي سيناء الشكر للرئيس السيسي.

وقال أحد الأهالي: "كنا منتظرين قرار تسلم عقود الأراضي بفارغ الصبر"، مضيفا: "ما حدث فوق الخيال والأحلام".

وأكد آخر: "نشكر الرئيس السيسي على الإنجازات اللي عملها للفلاح"، مضيفا: "العقد شيء كبير بالنسبة لنا لم نكن نتوقع ذلك".



ووجه أهالي سيناء الشكر إلى القيادة السياسية عقب حصولهم على عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء، كما أن مؤسسات الدولة تقف بجانبهم من خلال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها.