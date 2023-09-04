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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد أهالي الشيخ زويد عن تسليم عقود الأراضي: خطوة على الطريق الصحيح.. فيديو

الشيخ مسلم أبو عكر
الشيخ مسلم أبو عكر

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، من الفيروز لاحتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء.

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وشارك الإعلامي أحمد موسى أهالي سيناء فرحتهم بتسلمهم عقود تملك الأراضي الزراعية.

 

وقال الشيخ مسلم أبو عكر، من أهالي الشيخ زويد: "الشيخ زويد بها رجال كثيرين محترمين، لكن كان هناك فئة ضالة وتم القضاء عليها بفضل الله والقوات المسلحة والشرطة والمواطنين".

 

وأضاف الشيخ مسلم أبو عكر، من أهالي الشيخ زويد: "كنا مع الجيش والشرطة، والوضع حاليا آمن ومستقر".

 

وعلق على احتفالية تسليم عقود تملك الأراضي الزراعية بسيناء، قائلا: "خطوة جيدة على الطريق الصحيح، لأنه لا يتم تعمير الأرض إلا بأهل الأرض".

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