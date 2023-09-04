أحمد أهالي الشيخ زويد عن تسليم عقود الأراضي: خطوة على الطريق الصحيح.. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، من الفيروز لاحتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء.

وشارك الإعلامي أحمد موسى أهالي سيناء فرحتهم بتسلمهم عقود تملك الأراضي الزراعية.

وقال الشيخ مسلم أبو عكر، من أهالي الشيخ زويد: "الشيخ زويد بها رجال كثيرين محترمين، لكن كان هناك فئة ضالة وتم القضاء عليها بفضل الله والقوات المسلحة والشرطة والمواطنين".

وأضاف الشيخ مسلم أبو عكر، من أهالي الشيخ زويد: "كنا مع الجيش والشرطة، والوضع حاليا آمن ومستقر".

وعلق على احتفالية تسليم عقود تملك الأراضي الزراعية بسيناء، قائلا: "خطوة جيدة على الطريق الصحيح، لأنه لا يتم تعمير الأرض إلا بأهل الأرض".