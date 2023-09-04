أحمد موسى: الرئيس السيسي نفذ كل وعوده.. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، من الفيروز لاحتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن أهالي سيناء قدموا تضحيات بأولادهم في مواجهة الجماعات الإرهابية، مضيفا: "ما يحدث في سيناء أمر غير مسبوق"، لافتا: "الدولة تقدم كل الدعم للمزارعين في سيناء".

واسترسل: "تملك الأهالي للأراضي الزراعية في سيناء هو بداية لما هو قادم"، موضحا: "سيناء ستكون مركزا لحركة التجارة العالمية".

وأوضح: "الرئيس السيسي وجه بتقنين الأراضي ومنح عقود الملكية للمواطنين في سيناء"، مشيرا: "الرئيس السيسي نفذ كل وعوده وحركة التنمية وصلت لكل ربوع مصر.. وزخم التواجد في سيناء أمر إيجابي ولابد من الاستمرار فيه".