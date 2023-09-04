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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء لا يمكن تزويرها.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحلم أصبح حقيقة، وسيناء تفتح ذراعيها لتحقيق التعمير والتنمية في مختلف ربوعها.

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وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه سيقدم حلقة خاصة من أرض الفيروز لاحتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء مساء اليوم، كما أن مطالب الأهالي في سيناء بسيطة ويمكن تحقيقها.

 

وأضاف موسى، مساء اليوم الإثنين، أن جميع العقود تم مراجعتها بصورة قانونية، ولا يمكن تزويرها، وتم طباعتها في الجهة المنوطة بها هيئة طباعة الوثائق بالعاصمة الإدارية.

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن  الجيش والشرطة قاما بتطهير سيناء من الإرهاب والألغام، من أجل حماية أهالينا في أرض الفيروز، مؤكدًا أن سيناء آمنة بصورة كاملة ولا يوجد أي مشكلة في سيناء.

 

ولفت أحمد موسى، إلى أن الدولة أنشئت 3 مدن على أعلى مستوى، بجانب إنشاء مجمعات البدو، مؤكدًا أنه لا توجد أي نيلة للتفريط في أي شبر من سيناء.

وأشار موسى، إلى أن أمريكا انسحبت من أفغانستان وتركت أسلحة بقيمة 6 مليار دولار، بالإضافة إلى إنفاق 22 تريليون دولار، وفشلت في النهاية للقضاء على الإرهاب في أفغانستان، موضحًا أن مصر لم تستسلم للإرهاب وقاومت الإرهاب وقضت عليه وما فعلته مصر غير مسبوق.

 

وأكمل: يجب الحذر من الشائعات التي يروجها البعض بشأن سيناء، ولابد أن يكون هناك عوامل جذب للمواطنين والاستثمار، والدفاع عن الوطن وسيناء شرف على كل مواطن.

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