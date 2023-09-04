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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صندوق الذهب.. أحمد موسى: مشروعات التنمية في سيناء غير مسبوقة| فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الكاتب الراحل جمال حمدان كان مهتما في كتاباته بسيناء، كما أنه قام بتأليف كتاب كامل عن سيناء، وهو عبارة 12 فصل بإجمالي 200 ورقة، تحتوى على كافة التفاصيل المتعلقة بسيناء، معقبا: «جمال حمدان وصف سيناء بالصورة المصغرة عن مصر».

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سيناء في الإستراتيجية والسياسة والجغرافيا.. أحمد موسى يشيد بكتاب الدكتور جمال حمدان

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أحمد موسى عن صفقة شركة جلوبال: تعكس الثقة في الاقتصاد المصري

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الكاتب جمال حمدان ذكر في كتابه، أن التنمية هي الحل الوحيد في سيناء، وكلما زادت عمليات التعمير قلت مخاطر الإرهاب، موضحًا أن الكاتب وصف سيناء بـ«صندوق الذهب».

 

وأضاف موسى، مساء اليوم الإثنين، أن العبقري جمال حمدان تحدث في كتابه عن الحروب التي شهدتها سيناء، كما أن سيناء تعد أهم منفذ حدودي لمصر.

 

وعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة للرئيس السيسي تحدث خلالها عن أهمية سيناء في احتفالية أكتوبر الـ44 عام 2017، ومطالبته بمحاربة الإرهاب وتنمية سيناء، لافتًا إلى أن أي شخص يريد تهديد مصر يبدأ من سيناء.

ولفت أحمد موسى، إلى أن  العمليات الإرهابية في سيناء عام 2017، كانت مازالت مستمرة، كما أن الرئيس السيسي قطع زيارته لأثيوبيا عقب تنفيذ أحد الجماعات الإرهابية لحادث مؤسف، وترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتطرق في حديثه أن الهدف من العمليات الإرهابية في سيناء هو تركها، ولكن الرئيس السيسي أكد أنه لا توجد أي نية للتفريط في شبر واحد في سيناء.

 

وأشار موسى، إلى أن محطة بحر البقر تم تنفيذها في سيناء بتكلفة تصل إلى 16 مليار جنيه، بجانب العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها في ربوع سيناء في عملية تنمية غير مسبوقة. 

أحمد موسى الإقتصاد المصرى الإعلامي أحمد موسى سيناء الرئيس السيسي التنمية في سيناء

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