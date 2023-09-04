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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سيناء في الإستراتيجية والسياسة والجغرافيا.. أحمد موسى يشيد بكتاب الدكتور جمال حمدان

أحمد موسى
أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بكتاب العالم الراحل الدكتور جمال حمدان "سيناء في الاستراتيجية والسياسة والجغرافيا".

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الدكتور جمال حمدان تحدث عن الثروات الموجودة في سيناء ووصفها بأنها صندوق ذهب، وتحدث عن الثروات الطبيعية والبترولية والزراعة".


وأشار: "العبقري جمال حمدان تحدث في كتابة سيناء في الاستراتيجية والسياسة والجغرافيا" عن التنمية والتطوير في سيناء، كما تحدث عن الحروب التي شهدتها سيناء"، معقبا: "أنصح الناس بقراءة الكتاب".

سيناء في الاستراتيجية والسياسة والجغرافيا أحمد موسى سيناء الإعلامي أحمد موسى الثروات التنمية والتطوير في سيناء

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