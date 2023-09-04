أحمد موسى: هنملى سيناء بشر وهنزرعها بقدر ما ربنا هيدينا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بتوزيع عقود الأراضي الزراعية في سيناء للأهالي، وتم تسليمهم عقود ملكيتهم الموثقة المؤمنة، من خلال وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد ومحافظ السويس ومحافظ الإسماعيلية ومستشار الرئيس السيسي، باحتفالية كبيرة.

وأكد أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن سيناء يجب أن تكون ممتلئة بالمواطنين والمناطق السكنية؛ لتنفيذ مخطط التنمية الشاملة من قبل القوات المسلحة، مضيفا: هنزرع سينا بقدر ما ربنا يدينا من قدرات مالية، فالإنفاق على سيناء خلال 4/5 سنوات ماضية تكلف نحو 750 مليار جنيه لتنفيذ أكثر من 400 مشروعا قوميا في أرض الفيروز.

وعلق أحمد موسى: سيتم تنفيذ 70 طريقا جديد بواقع 3 آلاف كم داخل سيناء، مع تدشين أنفاق 3 يوليو ونفق الشهيد أحمد حمدي، علاوة على 3 مدن جديدة بواقع 70 ألف وحدة سكنية جديدة، وبناء 15 مستشفى بالمدينة، مع مشروعات كبيرة أخرى تم تنفيذها من قبل الدولة، والرئيس السيسي قال إن هناك إرهابا نتصدى له، وبالرغم من ذلك فنحن مستمرون في التنمية.

وتابع: المحاصيل الاستراتيجية يجب أن يكون لها دورة زراعية مع التوسع في المساحات المنزرعة؛ لأنها تعتبر أمنا غذائيا قوميا، يقوم على أساسها اللحوم والدواجن، وهذا ما يحدث بالفعل في سيناء حاليا.



