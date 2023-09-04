أحمد موسى يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس الفلسطيني

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجاسوس مرسي كان يرغب في بيع سيناء.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "في وقت من الأوقات كان معنا الرئيس محمود عباس عام 2015 في حوار معي شخصيا وقال لي مرسي عرض علينا الحصول على جزء من سيناء ورفضنا".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "مرسي عرض التنازل عن سيناء لكن الرئيس محمود عباس رفض ذلك"، لافتا: "مرسي خان البلد وتآمر على البلد".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "ما يحدث من تنمية في سيناء غير مسبوق"، مؤكدا: "القوات المسلحة والشرطة قدما التضحيات للحفاظ على سيناء".

