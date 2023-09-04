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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس الفلسطيني

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجاسوس مرسي كان يرغب في بيع سيناء.

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سيناء في الإستراتيجية والسياسة والجغرافيا.. أحمد موسى يشيد بكتاب الدكتور جمال حمدان

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أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة للمسئولين بشأن سيناء لهذا السبب| فيديو

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "في وقت من الأوقات كان معنا الرئيس محمود عباس عام 2015 في حوار معي شخصيا وقال لي مرسي عرض علينا الحصول على جزء من سيناء ورفضنا".

 

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "مرسي عرض التنازل عن سيناء لكن الرئيس محمود عباس رفض ذلك"، لافتا: "مرسي خان البلد وتآمر على البلد".

 

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "ما يحدث من تنمية في سيناء غير مسبوق"، مؤكدا: "القوات المسلحة والشرطة قدما التضحيات للحفاظ على سيناء".
 

أحمد موسى الرئيس محمود عباس الإعلامي أحمد موسى مرسي القوات المسلحة والشرطة القوات المسلحة الجاسوس مرسي

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