أحمد موسى: الدولة لديها خطة لتوطين مليون مواطن في سيناء .. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، من أرض الفيروز لاحتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تقيم مجتمعات عمرانية على أعلى مستوى في سيناء.

أضاف: "الدولة أقامت مجتمعات عمرانية وفقا لاحتياجات أهالي سيناء"، لافتا: "الدولة سهلت زراعة أنواع معينة من المحاصيل تلبية لاحتياجات أهل سيناء".

أشار: "حماية سيناء تتم من خلال التنمية والتطوير"، موضحا: "الدولة لديها خطة لتوطين مليون مواطن في سيناء حاليا".

واسترسل: "الدولة تريد سيناء مزروعة بشر لمواجهة الأطماع"، مضيفا: "وسط سيناء تشهد تنمية وتطوير على أعلى مستوى.. ورسالتنا للعالم سيناء آمنة وتشهد تطوير على أعلى مستوى".

