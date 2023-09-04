عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الدولة لديها خطة لتوطين مليون مواطن في سيناء .. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، من أرض الفيروز لاحتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء.

txt

أحمد موسى: عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء لا يمكن تزويرها.. فيديو

txt

أحمد موسى: هنملى سيناء بشر وهنزرعها بقدر ما ربنا هيدينا.. فيديو

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تقيم مجتمعات عمرانية على أعلى مستوى في سيناء.

أضاف: "الدولة أقامت مجتمعات عمرانية وفقا لاحتياجات أهالي سيناء"، لافتا: "الدولة سهلت زراعة أنواع معينة من المحاصيل تلبية لاحتياجات أهل سيناء".

أشار: "حماية سيناء تتم من خلال التنمية والتطوير"، موضحا: "الدولة لديها خطة لتوطين مليون مواطن في سيناء حاليا".

واسترسل: "الدولة تريد سيناء مزروعة بشر لمواجهة الأطماع"، مضيفا: "وسط سيناء تشهد تنمية وتطوير على أعلى مستوى.. ورسالتنا للعالم سيناء آمنة وتشهد تطوير على أعلى مستوى".
 

أحمد موسى الأراضى الزراعية التنمية والتطوير أهالي سيناء برنامج على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى الاراضي الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

ورم .. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس إصابته بمرض خطير

ترشيحاتنا

قوة سيبيريا.. بوتين: نسعى لتسريع صفقة القرن

وزير التعليم ومحافظ الشرقية يبحثان استعدادات العام الدراسي الجديد

أحمد موسى يلبي طلب أبناء سيناء ويلتقط صورة معهم على الهواء.. فيديو

نيويورك تايمز: لقاء مرتقب بين الرئيس الروسي ونظيره الكوري الشمالي في موسكو

صور من حفل المنشد أحمد العمرى بمهرجان القلعة

حكم الصلاة بسورة الفاتحة فقط في كل ركعة؟ اعرف آراء الفقهاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يضرك في إيه|رد داعية الحج بالإنابة مقابل 4000 جنيه.. وعلاقته بوزارة الأوقاف؟

وفاة ستيف هارويل نجم سماش ماوث عن عمر يناهز 56 عاما

مصطفى كامل يداعب وليد توفيق خلال تكريمه بنقابة الموسيقيين

شاهد.. فلسطيني يتصدر الترند بعد إنقاذه طفلة من الموت في بيت لحم

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ