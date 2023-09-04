أحمد موسى يلبي طلب أبناء سيناء ويلتقط صورة معهم على الهواء.. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، من الفيروز لاحتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء.

وشارك الإعلامي أحمد موسى أهالي سيناء فرحتهم بتسلمهم عقود تملك الأراضي الزراعية.

ولبى الإعلامي أحمد موسى، طلب أطفال سيناء ويلتقط معهم صورة على الهواء، وقبل الإعلامي أحمد موسى رؤوس الأطفال على الهواء خلال تواجدهم بجواره.

وفي ذات السياق، أكد الإعلامي أحمد موسى أن ما يحدث في سيناء أمر غير مسبوق، لافتا: "الدولة تقدم كل الدعم للمزارعين في سيناء".

واسترسل: "تملك الأهالي للأراضي الزراعية في سيناء هو بداية لما هو قادم"، موضحا: "سيناء ستكون مركزا لحركة التجارة العالمية".