رسالة من شيوخ وقبائل سيناء: ندعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، من الفيروز لاحتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء.

عبر أهالي سيناء عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وذلك لتسليمهم الأراضي الزراعية خلال احتفالية رسمية.

وأكد شيوخ وقبائل سيناء خلال حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى من أرض الفيروز (سيناء) ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، على دعمهم للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، منوهين أن الوضع الآن مستقر ومستتب في الشيخ زويد وبئر العبد والعريش وباقي المناطق.

وتابع شيوخ وقبائل سيناء: مصر آمنة بفضل القوات المسلحة والشرطة والأهالي الشرفاء، وهناك اهتمام جامد بالمواطنين وهناك قبائل عديدة مستمرة ولم تترك منازلها حتى الآن.



من ناحيته، علق أحد شيوخ القبائل أنه تلقى عرضا بترك منزله من قبل أحد التكفيريين، لكنه رفض أن يغادر منزله وموطنه.



واستكمل الأهالي: منذ 2013 ونحن نعاني لكن كان لدينا ثقة في القيادة السياسية بأن القادم أفضل، والتشكيك مستمر من الخارج؛ بهدف إخلاء المنطقة لجماعة أخرى.

ونوه شيوخ القبائل: نحن مع الدولة والجيش والشرطة؛ لأن الحياة عادت لطبيعتها في كل المؤسسات، والتعاون مستمر بين الحكومة والمواطنين، وهذا ما حدث في شهر رمضان بتنظيم إفطار جماعي؛ تأكيدا على أن الدولة المصرية آمنة.