رئيس التنمية الزراعية يستعرض مميزات تمليك الأراضي لأهالي سيناء .. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، من أرض الفيروز لاحتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء.

وقال محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، إنه لأول مرة يتم إصدار عقود مؤمنة في سيناء.

واستعرض محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، تفاصيل أحد العقود المؤمنة على الهواء من العقود التي تم تسلميها لأهالي سيناء، مؤكدا: "لا يمكن تزويره".

وأضاف محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية،: "العقد فيه الاسم والمنطقة ورقم القطعة والمحافظة والمساحات بكل التفاصيل"، موضحا: "العقد وثيقة بين الدولة المواطن للحصول على حقوقه".

أشار محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية،: "المواطن يحصل من خلال العقد على كل مستلزمات الانتاج من أسمدة وكارت الفلاح، كما يمكنه الحصول على قرض من البنك الزراعي".