أمن واستقرار.. وزير الزراعة: القيادة السياسية تستهدف تنمية سيناء في كافة المحاور

علق السيد القصير وزير الزراعة، على توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين من الأراضي الزراعية في سيناء.

وقال السيد القصير في تصريحات له في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" جهود كبيرة قامت بها الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية، للنهوض بسيناء".

وأضاف السيد القصير :" سيناء هي أرض الفيروز وتعرضت لأخطر موجة من الإرهاب لسنوات كثيرة، والدولة بذلت جهودا كبيرة للقضاء على الإرهاب وتحقيق التنمية في سيناء".

وتابع السيد القصير :" سيناء بها قدر كبير من الأمن والاستقرار بمجهودات القوات المسلحة والشرطة المصرية وأبناء سيناء المخلصين ".

واكمل السيد القصير:" القيادة السياسية تستهدف تنفيذ مشروعات التنمية في كافة القطاعات داخل سيناء ".