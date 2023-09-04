فاروق الباز يفجر مفاجأة عن برنامج الفضاء المصري

أكد العالم الدكتور فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، أن الوطن العربي يعمل على دخول عالم الفضاء، وهو ما ظهر في رحلة أول رائد فضاء امارتي، وتلك خطوة مهمة في هذا الأمر.



وقال فاروق الباز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، إن سوء الإدارة وراء توقف برنامج الفضاء المصري في السابق، لكن هذا البرنامج مازال موجود ويحتاج لجهود قوية لإعادة احيائه.

برنامج الفضاء المصري

وتابع العالم فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، أن سبب توقف هذا البرنامج ليس الامكانيات المادية تماما ولكن الأمر يتعلق بسوء الإدارة ولدينا كل شيء وينقصنا الإدارة الجيدة لهذا البرنامج.