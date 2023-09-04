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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الغرفة التجارية بالسعودية: تطبيق عمرة البدل غير مقبول وهو استغلال لضيوف الرحمن

أمير منير
أمير منير

علق حسين حجازي عضو لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية بالسعودية ، على ترويج داعية لتطبيق عمرة البدل بـ 4000 جنيه على منصات التواصل الاجتماعي.

 

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 وقال حسين حجازي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" نسأل الله أن يبعد عنا مواقع السوشيال ميديا والدعوات العارية من الصحة والتي ترغب في جمع أموال الناس بالباطل".

 

وأضاف حسين حجازي :" تطبيق عمرة البدل أثار حالة من الجدل في مصر ويتحدث عن أن سعر عمرة البدل بـ 4000 جنيه وهذا الأمر غير صحيح".

 

وتابع حسين حجازي:" تط\بيق عمرة البدل غير مقبول بالسعودية وهو استغلال لضيوف الرحمن ، ومثل تلك النوعية من التطبيقات استغلال للمعتمرين".

 

واكمل حسين حجازي:" تطبيق عمرة البدل يعتبر تجارة في الدين"، مضيفا:" السعودية سهلت قدوم ضيوف الرحمن بتقيدم مختلف البرامج لتسهيل أداء مناسك العمرة ".

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