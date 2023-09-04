تكون للأقارب فقط.. أزهري يكشف مفاجأة بشأن "عمرة البدل" |فيديو

علق الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، على الجدل المثار حول العمرة البديلة.

وقال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، “العمرة البديلة هي أن يقوم شخص بالعمرة بدلا عن المرضى والمتوفين”، معقبًا: "العمرة البديلة تكون للأقارب فقط".

وأكد أن الأصل في الدين أن تكون العمرة البديلة بضوابط ومعايير، وما حدث خلال الأيام الماضية هدفه التربح فقط.

وأشار إلى أنه "لا توجد أي ضمانات لإجراء العمرة البديلة، كما أن هدف العمرة البديلة هدف التجارة بالدين والتربح"، موضحا "معنى حديث النبي عن العمرة البديلة يكون قاصرا على الأقارب والأهل فقط، ولا يجوز إطلاقا دفع أي مبالغ لأي شخص لكي يقوم له بإجراء العمرة".