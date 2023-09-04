بـ 15 ألف جنيه.. سعر العمرة من مصر الآن

قال مجدى صادق عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ، إن سعر العمرة من مصر برنامج 15 الف جنيه وهو سعر العمرة بري خمسة أيام ، وهو ما يتيح لأغلب المصريين زيارة مكة المكرمة للاعتمار.

وأوضح صادق لـ"صدى البلد" ، أن هناك برنامج آخر طيران خصصناه على أن سعر العمرة من مصر اليوم بـ 18 ألف جنيه ، 3 ليالي 4 أيام جدة فقط ويتاح للمعتمر أن يزور المدينة على نفقته الخاصة عبر قطار المشاعر او أي وسيلة مواصلات تناسبه.

سعر العمرة من مصر



وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ، أن سعر العمرة الآن أصبح متاح لجميع المصريين عبر التوجه لشركات السياحة والحجز مباشرة دون اللجوء الي وسيط ، لتتيح لك سعر العمرة من مصر .

يذكر أن سعر العمرة في السعودية أصبح متاح من قبل شركات السياحة المصرية و التي تىنفذ برنامج العمرة للمصريين وفقا لضوابط وزارة السياحة و الآثار المصرية ، و التى يمكنك من خلالها الاطلاع على سعر العمرة من مصر.

ويتوقع بعض أصحاب شركات السياحة ، أن يكون سعر العمرة 2024 بين 27 الف جنيه الي 35 الف جنيه ،مع الاخذ في الاعتبار سعر العملة الصعبة الريال او الدولار.

وسبق أن اعتمد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، ضوابط موسم العمرة لموسم 1445 هجرية، عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.

ونصت ضوابط موسم العمرة 1445 عبر قواعدها العامة على السماح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة عام 1445 هـ، وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية في هذا الشأن ، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أيا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة هذا العام .

سعر العمرة تقدمة شركات السياحة وفقا لكل طلب معتمر عبر برنامج يعد خصيصا وفقا للضوابط المنظمة للعمرة التى اعتمدتها وزارة السياحة و الآثار ، والتى حال وقوع الشركة في مخالفة يتم توقيع الجزاءات عليها وفقا للقوانين التى تنص عليها.

وأصبح متاح الاطلاع على شركات السياحة و عروض برامج سعر العمرة 2023 ، عبر التواصل مباشرة مع شركات السياحة المصرية والتى تقدم لك أجود الخدمات المتاحة ، سواء عمرة بري أو عمرة طيران .