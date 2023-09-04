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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأعلى للشؤون الإسلامية عن عمرة البدل: الأمور الدينية أصبحت بيزنس

صدى البلد

علق عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ترويج داعية لتطبيق عمرة البدل بـ 4000 جنيه على منصات التواصل الاجتماعي.

 

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وقال عبد الغني هندي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" أحذر من دعاة السوشيال ميديا والفيسبوك ونحن لا نعرف المنهجية العلمية الخاصة بهم ومن أي تعلموا أصول الدين ".

 

وأضاف عبد الغني هندي:" نحن أمام صناعة لزيادة أعداد المتابعين على السوشيال ميديا باستخدام الدين".

 

وتابع عبد الغني هندي:" تحويل الأمور الدينية إلى أمور خاصة بالتجارة والبيزنس أمر خطير"، مضيفا:" لابد من تحري من نحصل منه على الفتاوى وتعاليم الدين".

 

وأكمل عبد الغني هندي:" لابد من تواجد مشروع كبير لمراقبة المحتوى الديني الذي يتم تقديمه على السوشيال ميديا"، مضيفا:" يمكن ان يتطوع أحد بالقيام بأداء مناسك العمرة عن فرد أخر ولكن ما فعله الداعية على السوشيال ميديا هو تحويل الفتوى الدينية إلى بيزنس تجاري".

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