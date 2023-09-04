الأعلى للشؤون الإسلامية عن عمرة البدل: الأمور الدينية أصبحت بيزنس

علق عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ترويج داعية لتطبيق عمرة البدل بـ 4000 جنيه على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال عبد الغني هندي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" أحذر من دعاة السوشيال ميديا والفيسبوك ونحن لا نعرف المنهجية العلمية الخاصة بهم ومن أي تعلموا أصول الدين ".

وأضاف عبد الغني هندي:" نحن أمام صناعة لزيادة أعداد المتابعين على السوشيال ميديا باستخدام الدين".

وتابع عبد الغني هندي:" تحويل الأمور الدينية إلى أمور خاصة بالتجارة والبيزنس أمر خطير"، مضيفا:" لابد من تحري من نحصل منه على الفتاوى وتعاليم الدين".

وأكمل عبد الغني هندي:" لابد من تواجد مشروع كبير لمراقبة المحتوى الديني الذي يتم تقديمه على السوشيال ميديا"، مضيفا:" يمكن ان يتطوع أحد بالقيام بأداء مناسك العمرة عن فرد أخر ولكن ما فعله الداعية على السوشيال ميديا هو تحويل الفتوى الدينية إلى بيزنس تجاري".