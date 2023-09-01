داعية إسلامية مشهور .. وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل التؤام

أثير جدل كبير حول الفنان عمرو عبد الجليل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان الأخير عن وفاة شقيقه، في واحد من الأخبار المفجعة والصادمة له، وسط حالة من التضامن والحزن الذي عم صفحاته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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وأعلن الفنان عمرو عبد الجليل عن وفاة شقيقه هشام من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب عمرو على صفحته:" البقاء لله في أخي العزيز هشام عبد الجليل .. ربنا يصبرنا ويرحمك يارب .. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".

وأعرب الكثير من المتابعين ومن محبي الفنان عمرو عبد الجليل، عن حزنهم الشديد بعد إعلان هذا الخبر الصادم والحزين، داعين للمتوفى بالرحمة والمغفرة بأن يسكنه الله فسيح جناته.