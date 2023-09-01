عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

داعية إسلامية مشهور .. وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل التؤام

صدى البلد

أثير جدل كبير حول الفنان عمرو عبد الجليل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان الأخير عن وفاة شقيقه، في واحد من الأخبار المفجعة والصادمة له، وسط حالة من التضامن والحزن الذي عم صفحاته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

شاهد الفيديو:

وأعلن الفنان عمرو عبد الجليل عن وفاة شقيقه هشام من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب عمرو على صفحته:" البقاء لله في أخي العزيز هشام عبد الجليل .. ربنا يصبرنا ويرحمك يارب .. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".

وأعرب الكثير من المتابعين ومن محبي الفنان عمرو عبد الجليل، عن حزنهم الشديد بعد إعلان هذا الخبر الصادم والحزين، داعين للمتوفى بالرحمة والمغفرة بأن يسكنه الله فسيح جناته. 

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 سنة

حادث سيارة مروع لعائلته.. أسرار جديدة عن سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

1000 دولار.. شروط إقامة الأجانب فى مصر.. قرار حكومي

هيحصل إغلاق تاني؟ إعلان رسمي من الصحة بشأن متحورات كورونا

بعد وفاته اليوم في لندن.. من هو رجل الأعمال المصري محمد الفايد؟

محمد عبدالوهاب مات| حكاية أصعب لحظة شهدها "التتش".. كواليس وصور لأول مرة في ذكرى وفاته

شكرا من كل قلبي.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير وإدارة الأهلي

بعد فشل صفقة “سوزا”| الأهلي يقترب من مهاجم محلي قوي.. وإصابة إمام عاشور "صداع مزمن"

موضوعات متعلقة

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

ترشيحاتنا

الحزن يسيطر على خالد يوسف في عزاء شقيق عمرو عبد الجليل

‏بداية مهرجان القلعة بمشاركة نسمة عبد العزيز ومحمد محسن وعزيز مرقة

محمد صلاح في السعودية خلال ساعات| عرض الـ 200 مليون إسترليني يحسم الأمر.. تطورات المفاوضات

ولد بالإسكندرية ومات في لندن..10 معلومات عن محمد الفايد رجل الأعمال الأبرز

أسطورة وصل لأعلى المستويات.. فولهام ينعى محمد الفايد برسالة مؤثرة

الباز: أحسد محمد صلاح على هدوء أعصابه وإدارته لموهبته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصطفى قمر وابنه تيام في عزاء شقيق عمرو عبد الجليل

30 صورة من عزاء شقيق عمرو عبد الجليل

باتباع هذه النصائح.. تخلص من رائحة الفم الكريهة عند الاستيقاظ

بفستان منفوش.. ياسمين صبري تلفت الأنظار بأنوثتها

فيديو

داعية إسلامية مشهور .. وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل التؤام

بسبب قبلة .. لويس روبياليس يواجه الإيقاف المؤقت للتعرض لموقف محرج

أسرار رحيل سيد عبدالحفيظ وحاجة الأهلي لمهاجم.. ماذا قال حسام البدري عن كولر ؟ «فيديوجراف»

خطفت قلوبهم .. حبيبة مرزوق تبهر العالم برقصة فرعونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ