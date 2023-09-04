لماذا تفشل محاولات الريجيم؟.. استشاري تغذية يكشف مفاجأة.. فيديو

رد الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية، على فشل معظم حالات الدايت، قائلا: "فكرة الدايت غلط".

وقال الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "تغيير النمط الغذائي هو الصح"، موضحا: "هناك شخص يمتنع عن المشروبات الغازية والأشياء التي تسبب زيادة الوزن وعند العودة لها مرة أخرى يزيد وزنه مرة أخرى، إنما لو امتنع عنها دائما لن يزيد وزنه".



وأضاف الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية،: "مهم جدا تغيير النمط الغذائي للأبد، وليس دايت لفترة مؤقته".

