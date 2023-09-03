لأصحاب الدايت.. طريقة تحضير صدور الدجاج محشية بالسبانخ

قدم الشيف هشام ماجد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة تحضير صدور الدجاج محشية بالسبانخ لأصحاب الدايت.
المقادير:
١ ملعقة زيت زيتون
٤٠ جرام جبن فيتا منخفض السعرات
٢٥٠ جرام صدور دجاج
٢٠٠ جرام سبانخ، مقطعة
١ ملعقة صغيرة فلفل اسود
١ ملعقة صغيرة ملح
١ ملعقة صغيرة قشر ليمون مبشور
١ بصلة صغيرة، مبشورة
الطريقة:
١- سخني زيت الزيتون.
٢ شوحي البصل حتى يصبح لونه ذهبي( ٥ دقائق)
٣-اضيفي قشر الليمون والجبن الفيتا والملح والفلفل والسبانخ.
٤- قسمي خليط السبانخ بين صدور الدجاج.
٥- قومي بلف كل صدر على شكل رول وثبتيه بخلة أسنان.
٦-حمري الدجاج في زيت الزيتون حتى يصبح لونها بني. (حوالي ١٠ دقائق)
٧- ازيلي خلة الاسنان وقدميها مع السلطة.