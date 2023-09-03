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مرأة

لأصحاب الدايت.. طريقة تحضير صدور الدجاج محشية بالسبانخ

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة تحضير صدور الدجاج محشية بالسبانخ لأصحاب الدايت.

المقادير:

١ ملعقة زيت زيتون 

٤٠ جرام جبن فيتا منخفض السعرات

 ٢٥٠ جرام صدور دجاج 

٢٠٠ جرام سبانخ، مقطعة 

١ ملعقة صغيرة فلفل اسود 

١ ملعقة صغيرة ملح 

١ ملعقة صغيرة قشر ليمون مبشور 

١ بصلة صغيرة، مبشورة

الطريقة:

١- سخني زيت الزيتون.

 ٢ شوحي البصل حتى يصبح لونه ذهبي( ٥ دقائق)

 ٣-اضيفي قشر الليمون والجبن الفيتا والملح والفلفل والسبانخ. 

٤- قسمي خليط السبانخ بين صدور الدجاج. 

٥- قومي بلف كل صدر على شكل رول وثبتيه بخلة أسنان. 

٦-حمري الدجاج في زيت الزيتون حتى يصبح لونها بني. (حوالي ١٠ دقائق) 

٧- ازيلي خلة الاسنان وقدميها مع السلطة.

 

 

 

 

 

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لأصحاب الدايت.. طريقة تحضير صدور الدجاج محشية بالسبانخ

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