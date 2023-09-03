استشاري تغذية علاجية: الدايت لا يعني تقليل الأكل فقط

قال الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، إن الدايت لا يعني تقليل كمية الأكل فقط، لكن هناك أكثر من 140 خطة علاجية على حسب طبيعة كل فرد.

وأضاف "صلاح الدين"، خلال لقائه ببرنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة صدى البلد 2 من تقديم حنان الحسيني، أن وجبة الفطار تمثل 50% من الخطة العلاجية خاصة للأشخاص الذين يبدؤون عملهم مبكرا، على النقيض تماما لمن هم طبيعة أعمالهم مكتبية و بدون حركة مستمرة فتمثل وجبة الفطار لهم 25% فقط.

وأوضح "صلاح الدين"، أن عيش الشوفان والشعير يعتبران من أهم النشويات لمن يريدون التخسيس، منوها بأن الأطباق غامقة اللون تعطى فرصة أكبر للشبع، على عكس الفاتحة أو البيضاء، التي تفتح الشهية بشكل أكبر، أما اللونين الأصفر والأحمر فتساهمنا بشكل أكبر في الإحساس بالجوع.

أنسب وقت للعشاء

ولفت إلى أن الوقت المناسب لوجبة العشاء، قبل النوم بساعتين؛ حتى يستطيع الجهاز الهضمي العمل على هضم الطعام.