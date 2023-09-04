وزير الزراعة: الرئيس السيسي وجه بوضع استراتيجية لتنمية وتطوير سيناء

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، من أرض الفيروز لاحتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة بذلت جهود كبيرة للقضاء على الإرهاب، مؤكدا: "الدولة نجحت في دحر الإرهاب".

واضاف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،: "سيناء جزء من أرض الوطن العظيم.. وتنمية سيناء إضافة إلى المجتمع المصري".

وأشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،: "الرئيس السيسي وجه بوضع استراتيجية لتنمية وتطوير سيناء"، مؤكدا: "سيناء تشهد تنمية في جميع المجالات".