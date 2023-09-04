انخفاض عدد المواليد.. المتحدث باسم الصحة يزف بشرى سارة بشأن الزيادة السكانية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر تولي اهتماما كبيرا بملف الزيادة السكانية، وبدأت بالفعل في اتخاذ العديد من الخطوات خلال الفترة الماضية، فيما يتعلق بتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، والعمل على تحسين الخصائص الإنجابية كذلك.

ولفت "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الأثنين، إلى أن آخر مسح ديموغرافي تم إطلاقه من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أكد على وجود انخفاض واضح في معدلات المواليد.

متحدث الصحة يكشف عن أرقام هامة بشأن الزيادة السكانية

وأضاف "أن انخفاض معدلات المواليد بحسب آخر مسح ديموغرافي لم يكن هو المستهدف من قبل الدولة، ولكنه دليل على أن هناك خطوات بالفعل، ومازال يتم العمل في هذا الصدد بشكل قوي في الفترة الراهنة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المواطن المصري لديه العديد من الحقوق التي يتم العمل على تحقيقها، مثل حقه في اختيار الشريك في تكوين للأسرة، وحق المرأة في اختيار السن المناسب للزواج، واختيار الوقت المناسب إلى العمل.

وأوضح أن القصة لا تتوقف فقط على عدد السكان في الأسرة الواحدة بقدر تمتع الأسرة بحياة كريمة من حيث التعليم والصحة، والاقتصاد وما إلى ذلك.

وأشار إلى أنه وفقا للإحصائيات فإن الزيادة السكانية لها العديد من الأضرار، حيث إن أكثر من 50% من وفيات الأمهات، هن أمهات حملن ووضعن في سن قبل 20 سنة، وبالتالي يوجد ارتفاع كبير في معدل وفيات الأمهات، حينما يحملن في سن صغير، كما أنه يوجد ارتفاع يزيد عن 20% في معدل ارتفاع المواليد الذين يولدون لأمهات في سن قبل الـ 20 سنة.

وأردف، أن هناك تأثيرات صحية مباشرة على الأم والطفل والأسرة في حال اتخاذ قرارات مرتبطة بالحمل والإنجاب، مما يؤدي إلى زيادة سكانية وتأثير صحي مباشر على حياة الأسرة، وتأثير اجتماعي على علاقة الأطفال ببعضهم البعض، وعلاقتهم بالأم والأب، وقدرة الأسرة في توجيه القدرات الإبداعية للطفل.

وواصل، أن الدراسات أثبتت أن 85% من القدرات الإبداعية، والتأثيرات المرتبطة بالذكاء الاجتماعي، والتفوق، والقدرة على النجاح في الحياة، مرتبطة بالألف يوم الأولى من حياة الطفل