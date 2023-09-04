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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية: مناظرة 3097 حالة ضمن مبادرة "التشخيص عن بعد" خلال أغسطس

صدى البلد

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية أن فريق عمل المبادرة الرئاسية " التشخيص عن بعد " قام بمناظرة 3097 حالة خلال أغسطس الماضي.

ووجه الدكتور شريف مكين، في بيان لمديرية الصحة اليوم "الاثنين" باستمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بعد على النحو الذي يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة، أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضى بمناظرة نحو 300 حالة باطنة و497 حالة تخصص جلدية و200 حالة قلب وأوعية دموية، فضلا عن 102 حالة حرجة ونحو 301 حالة أطفال إلى جانب161 حالة نساء وتوليد.

وأضافت أن وحدة التشخيص عن بعد تحتوي على العديد من الملحقات منها، سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.
 

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